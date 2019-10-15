Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.36 ↑

EUR 70.93 ↓

15 октября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирский курорт «Абзаково» вошел в ТОП-3 лучших мест для катания на сноуборде в России

ОБЩЕСТВО
Фото: abzakovo.com

Башкирский курорт «Абзаково» вошел в ТОП-3 лучших мест для катания на сноуборде в России Фото: abzakovo.com

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирский горнолыжный курорт «Абзаково» вошел в ТОП-3 лучших мест для катания на сноуборде в рейтинге портала ТурСтат. Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса на тему, на каком курорте лучше всего кататься на сноуборде. Аудитория увлекающихся сноубордингом в России составляет свыше 3 млн человек, в основном это молодежь до 30 лет.

В первую десятку курортов России для катания на сноуборде этой зимой вошли курорт «Роза Хутор» и «Курорт Красная Поляна» (бывший «Горки Город») в Сочи, «Абзаково» в Башкирии, «Шерегеш» в Кемеровской области, «Белокуриха» в Алтайском крае, «Архыз» и «Домбай» в Карачаево-Черкесии, «Сорочаны» в Подмосковье, Чусовой в Пермском крае, «БигВуд» в Мурманской области, «Гора Белая» в Свердловской области, «Завьялиха» в Челябинской области, «Игора» в Ленинградской области и «Свияжские холмы» в Татарстане.

По данным ТурСтат, за «Абзаково» отдано 13% голосов.

Теги: абзаково, сноуборд, рейтинг
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии под колесами «ВАЗ-2114» погиб 21-летний пешеход
В Белебеевском районе Башкирии накануне утром на трассе Белебей - Аксеново произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы региональной Госавтоинс
Студентка из Башкортостана Земфира Байдавлетова стала «Вице Мисс Студенчество России-2019»
С 5 по 11 октября в столице Чувашии Чебоксарах проходил ХIII Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России-201
Жители Башкирии могут получить 3 млн рублей за достоверную информацию о серийном маньяке
Следственный комитет в Приволжском федеральном округе продолжает расследование нескольких убийств престарелых женщин — ведется розыск предполагаемого пр
В Башкирии в частном доме найдены тела брата и сестры
В Мелеузе 10 октября сотрудники правоохранительных органов нашли в частном доме мертвых родственников. Как рассказал агентству «Башинформ» источник, тел
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть