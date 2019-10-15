Фото: abzakovo.com Башкирский курорт «Абзаково» вошел в ТОП-3 лучших мест для катания на сноуборде в России Фото: abzakovo.com

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирский горнолыжный курорт «Абзаково» вошел в ТОП-3 лучших мест для катания на сноуборде в рейтинге портала ТурСтат. Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса на тему, на каком курорте лучше всего кататься на сноуборде. Аудитория увлекающихся сноубордингом в России составляет свыше 3 млн человек, в основном это молодежь до 30 лет.

В первую десятку курортов России для катания на сноуборде этой зимой вошли курорт «Роза Хутор» и «Курорт Красная Поляна» (бывший «Горки Город») в Сочи, «Абзаково» в Башкирии, «Шерегеш» в Кемеровской области, «Белокуриха» в Алтайском крае, «Архыз» и «Домбай» в Карачаево-Черкесии, «Сорочаны» в Подмосковье, Чусовой в Пермском крае, «БигВуд» в Мурманской области, «Гора Белая» в Свердловской области, «Завьялиха» в Челябинской области, «Игора» в Ленинградской области и «Свияжские холмы» в Татарстане.

По данным ТурСтат, за «Абзаково» отдано 13% голосов.