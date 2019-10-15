Россия полностью перешла на цифровое вещание

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Все аналоговые передатчики федеральных телеканалов на территории России отключены, переход на цифровое вещание завершен.

Об этом РИА Новости заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. По его данным, в России остается около 20 тысяч семей, не имеющих возможности принимать цифровое эфирное телевидение. В ближайшие две недели, по его словам, это количество уменьшится еще примерно на три-пять тысяч домохозяйств.

«У нас не было ни одного региона в России, где бы возникли проблемы в процессе перехода на «цифру». Потому что везде было сделано несколько принципиальных вещей, которые сделали переход на «цифру» беспроблемным», — добавил замминистра.

В Башкирии малообеспеченным гражданам — получателям ежемесячного пособия на ребенка и пенсионерам, получающим федеральную социальную доплату к пенсии, оказывается ﻿ государственная поддержка на приобретение и установку оборудования для приема цифрового эфирного или спутникового телевидения. Около восьми тысяч жителей уже получили помощь государства. Около двух тысяч человек обратились за компенсацией по приставкам. Волонтеры могут помочь настроить оборудование.

В любой момент жители Башкирии могут позвонить на горячую линию и узнать подробности, попросить помощи у волонтеров. Номер телефона горячей линии: 8 (800) 347 00-55.

Россия в феврале 2019 года начала переходить с аналогового на цифровое телевещание. Отключение сигнала в регионах происходило поэтапно. Зрители во всех субъектах страны получили возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мультиплекс).