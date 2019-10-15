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К концу недели Башкирия погрузится в предзимье

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

К концу недели Башкирия погрузится в предзимье Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

К середине рабочей недели в Башкирии ожидаются заморозки.

«На территории Башкортостана также в середине недели температура приблизится к нулю, а в выходные возрастет угроза ночных заморозков», — передает ТАСС сообщение ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елены Волосюк.

«К концу недели жители Приволжского федерального округа полностью погрузятся в так называемое предзимье, температурный режим окажется ниже средних многолетних значений примерно на два-три градуса. Уже начиная со вторника, температура в регионе начнет снижаться, в середине недели ночные температуры ожидаются близкими к нулю, во второй половине недели в дневные часы будет не выше плюс 1-6 градусов, к дождям присоединится мокрый снег. В выходные дни ночью воздух будет остывать до 0 — минус 5 градусов», — сказала Елена Волосюк.

Теги: погода
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