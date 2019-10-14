В Уфе студенты провели флешмоб к 100-летию Мустая Карима
В Уфе студенты провели флешмоб к 100-летию Мустая Карима Фото: http://mustai.ru/ | Видео: http://mustai.ru/
УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
К 100-летнему юбилею народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима, на площадке уфимского амфитеатра в этнопарке «Ватан» состоялся красочный флешмоб с участием студентов столицы.
Молодые люди выстроились и образовали плотными рядами надпись — «Мустай 100».
20 октября 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения Мустая Карима. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации, празднование юбилея проходит на федеральном уровне.