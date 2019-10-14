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В Уфе студенты провели флешмоб к 100-летию Мустая Карима

ОБЩЕСТВО
Фото: http://mustai.ru/ | Видео: http://mustai.ru/

В Уфе студенты провели флешмоб к 100-летию Мустая Карима Фото: http://mustai.ru/ | Видео: http://mustai.ru/

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

К 100-летнему юбилею народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима, на площадке уфимского амфитеатра в этнопарке «Ватан» состоялся красочный флешмоб с участием студентов столицы.

Молодые люди выстроились и образовали плотными рядами надпись — «Мустай 100».

20 октября 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения Мустая Карима. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации, празднование юбилея проходит на федеральном уровне.

Теги: 100-летие Мустая Карима
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