Радий Хабиров принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по нацпроектам

Фото: https://glavarb.ru/



Фото: https://glavarb.ru/

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

14 октября Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, которое в формате видеоконференции провёл Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.В ходе заседания обсуждался ход реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» в субъектах Российской Федерации.

«Это, наверное, важнейшие для людей проекты, они моментально ощущаются. Это и проблема детских садов, и возможность получить качественную медицинскую помощь», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Говоря о ситуации в сфере демографии, премьер-министр отметил, что актуальным остаётся вопрос создания дополнительных мест в яслях. Так, в 2019 году в стране создано всего 25 тысяч мест, что меньше трети от планового показателя. Еще одна мера поддержки – льготная ипотека для родителей – также реализуется не в достаточном объёме.

Среди ключевых задач в здравоохранении Дмитрий Медведев выделил снижение практически на четверть смертности от инфарктов, инсультов и других болезней кровообращения, а также строительство ФАПов в небольших населённых пунктах.