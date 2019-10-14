55 НКО Башкирии получили свыше 63 млн рублей на реализацию своих проектов

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Победителями второго конкурса президентских грантов 2019 года стали 55 проектов некоммерческих организаций Башкортостана. На их реализацию будет направлено 63,8 млн рублей.

В первом конкурсе 2019 года 38 НКО РБ привлекли 44,8 млн рублей. В итоге в этом году в конкурсах президентских грантов выиграли 93 проекта на общую сумму 108, 5 млн рублей.

Всего на конкурс от нашей республики было подано 323 проекта. Самыми популярными грантовыми направлениями стали: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, а также социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.

Например, Благотворительный фонд «Наши дети» выиграл грант на продолжение проекта «Наставничество для подростков в детских домах».

«Благодаря средствам гранта продолжится работа в Стерлитамакском и Петровском детских домах, а также добавится еще два детских дома из районов Башкирии. Всего в шести детских домах за год будет создано 75 пар Наставник/Младший и 5 пар с детьми из семей в ТЖС», — отметила руководитель фонда Ольга Власова.

Свыше трех миллионов рублей получили 4 НКО Башкортостана, от 500 тысяч рублей до 3 млн рублей — 22 НКО, гранты до 500 тысяч рублей выиграли 29 НКО.

Самый крупный грант на сумму более 9 млн рублей получила Автономная некоммерческая организация по развитию общественных и гуманитарных наук «Центр социокультурного моделирования» на реализацию проекта «Школа молодого этнополитолога».

«Неудивительно, что этот проект получил наибольший грант, поскольку в регионе накоплен большой опыт работы и компетенции в сфере формирования межэтнической толерантности и дружбы народов, — сказал руководитель Ресурсного центра НКО при аппарате Общественной палате республики Дмитрий Казанцев. — Как недавно отметил Глава региона Радий Хабиров на Международном дискуссионном клубе «Валдай» в рамках специальной сессии «Россия и исламский мир» Башкирия является уникальным примером того, как в современном мире живут дружно и мирно разные национальности и конфессии».

Еще один проект с похожей тематикой — интеграционная площадка «Торатау: государственно-общественное партнерство в укреплении этноконфессионального многообразия».

Самый маленький грант около 129 тысяч рублей выиграла Марийская национально-культурная автономия «Эрвел Марий» Янаульского района на проект «Васильевские чтения».

Более 1,5 млн рублей получит организация развития туристических, краеведческих и экопроектов «Планета» на разработку веломаршрута Европа-Азия между городами Абдуллино и Миасс, проходящего по территории Башкирии.

2,3 млн рублей будет направлено на реализацию проекта «Территория примирения», направленного на обучение медиаторов, примиряющих супругов, решившихся на развод, и организацию комнат примирения.

2,5 млн рублей получит Благотворительный фонд «Мархамат» на службу ранней помощи «Малышкола». Примерно такая же сумма должна помочь проекту «Путь к мечте» Ремесленной палаты Башкирии.

3,8 млн рублей потратит РОО родителей детей с инвалидностью «Содействие» на организацию учебно- тренировочной квартиры для обучения молодых людей с ментальной инвалидностью навыкам самостоятельного проживания.

Более 5 млн рублей — выигрыш Следж-хоккейного клуба «Башкирские пираты». Команда проекта «Следж-хоккей — реабилитация через спорт» планирует проводить реабилитацию детей с поражением опорно-двигательного аппарата и ДЦП.

Также удостоились грантовой поддержки проект по поддержке добровольцев милосердия, Школа глухих экскурсоводов «DeafБашкортостан», «Герои нашего времени» о жителях Башкирии, совершивших подвиги, проект по развитию триатлона среди детей и другие.

﻿«Проекты победителей стали более масштабными, увеличилось количество межрегиональных и международных проектов, что является одним из показателей роста проектной культуры общественных организаций нашего региона. Мы видим, что возрастает роль нашей столицы как социо-культурного центра не только Башкортостана, но и всего ПФО. Выросло количество проектов с софинансированием», — добавил Дмитрий Казанцев.