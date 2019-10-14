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14 октября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Более 800 тысяч жителей Башкирии получили прививки от гриппа

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В настоящее время на территории республики регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, грипп не регистрируется. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога, сообщает Роспотребнадзор.

В республике проводится прививочная кампания против гриппа. Прививки против гриппа получило 19,7% населения республики — 801 916 человек, из которых более 177 тысяч – дети.

Имеющиеся в наличии вакцины против гриппа обеспечивают защиту от штаммов вируса, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическим сезоне, уточняют специалисты.

Теги: вакцинация, грипп
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