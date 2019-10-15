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15 октября Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На форум «Территория женского счастья» в Давлеканово приедет актриса Лариса Голубкина

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

18 октября открытая академия «Территория женского счастья» организуют для жительниц Давлекановского района. Оргкомитет форума, который прошёл уже в нескольких городах республики, возглавляет Каринэ Хабирова.

Цель проекта — создать площадку для встречи женщинам, заполнить ее всеми аспектами счастливой жизни: здоровье, семья, дети, самореализация, красота и уют. Не менее важно помочь женщинам найти новые направления для творчества.

В этот день для прекрасной половины в районном Доме культуры будут работать различные площадки, мастер-классы, тренинги – словом все, чтобы женщины, отодвинув на время каждодневные дела и хлопоты, смогли получить новые знания и новые эмоции, обменяться премудростями счастливого супружества и материнства, научиться все успевать, при этом оставаясь красивой и уверенной в себе. В этом участницам форума помогут эксперты и специалисты.

Давлеканово присоединяется к акции «Розовая ленточка». В передвижном модуле все желающие смогут получить консультацию онколога и пройти обследование: маммографию, УЗИ молочных желез. Ведущие врачи, психологи республики расскажут участникам форума о здоровом питании, о том, как выстроить взаимоотношения с подростком и многом другом.

Специальный гость, звезда российского кино, народная артистка России Лариса Голубкина поделится с давлекановскими жительницами секретами успеха.

Начало работы площадок: с 14.00 часов. Более подробную информацию о том, какие площадки будут работать, можно узнать на сайте администрации района.

Теги: акции
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