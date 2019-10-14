Фото: ТАСС/Артем Геодакян Жители Башкирии могут получить электронный вариант СНИЛСа Фото: ТАСС/Артем Геодакян

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 1 октября в стране вместо обычного страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) будут выдавать его электронную версию.

Новый формат документа называется «Уведомление о регистрации в системе индивидуального учета». Он является полной функциональной заменой обычного СНИЛСа. Электронное уведомление нового образца получают жители, которые впервые регистрируется в системе, а также те, кто потерял документ или сменил фамилию. В настоящее время замена карточки производится по желанию, СНИЛС старого образца остается в силе.

Получить электронный вариант можно на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг. Для получения также бумажного образца нужно обратиться в территориальное отделение ПФР или в офис МФЦ.

Ранее «Башинформ» сообщал, что изменения никак не скажутся на пенсионном обеспечении.