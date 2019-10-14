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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии потребовал доработки «дорожного» мобильного приложения

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии потребовал доработки «дорожного» мобильного приложения Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работу мобильного приложения, призванного помочь в борьбе с ямами на дорогах республики. Об этом он заявил сегодня, 14 октября, на оперативном совещании в правительстве. Он отметил, что вопрос с этим приложением все-таки необходимо довести до «логического конца».

«Говорят, что ликвидировано 500 тысяч ям, а те, которые заложены в мобильном приложении, до сих пор не все ликвидированы. Давайте все ямы зацифруем, чтобы я четко понимал… Я буду принимать к отчету только те ямы, которые зацифрованы», – заявил Радий Хабиров.

Он поручил подготовить совещание, на котором чиновники снова вернутся к этому вопросу. Ранее Радий Хабиров, критикуя работу приложения «Дорожный эксперт», отметил, что «ямочный ремонт — это не просто экономическая задача, а реальная политическая задача».

Приложение «Дорожный эксперт» позволяет каждому жителю республики прислать заявку на ремонт конкретной ямы. По мнению главы, программа была серьезно недоработана.

Теги: мобильное приложение, ямочный ремонт, Радий Хабиров
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