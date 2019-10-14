Фото: администрация Уфы Уфу расчищают от брошенных автомобилей Фото: администрация Уфы

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Власти Уфы решили расчистить город от брошенных бесхозных автомобилей — они мешают уборке, работе коммунальной техники, проезду транспорта. В каждом муниципалитете специальные комиссии фиксируют такие объекты и оставляют сообщение хозяевам с просьбой убрать машину. Если в течение 25 дней ничего не произойдет, автомобиль перевезут на стоянку. Забрать его оттуда можно будет только за плату, которую начислят посуточно за хранение.

Список брошенных машин будет публиковаться на сайте мэрии. Обследования уже прошли в Демском, Октябрьском и Советском районах, где обнаружено 116 брошенных авто. На территории Октябрьского района по итогам двух рейдов выявлено 50 машин, и владельцы только шести из них отреагировали на сообщения.

Вопросом уборки бесхозного транспорта занимается Управление коммунального хозяйства и благоустройства, телефон: 273-12-62.