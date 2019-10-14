Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС Андрей Назаров: «На «ПОЛИЭФе» отсутствует система предупреждения экологических инцидентов» Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

На заводе «ПОЛИЭФ» в Благовещенске на прошлой неделе произошло ЧП: на одном из резервуаров с хранением подготовленных для очистки стоков обвалился фрагмент стены, часть стоков попала на прилегающую территорию. На оперативном совещании в правительстве Башкортостана 14 октября исполняющий обязанности вице-премьера Андрей Назаров сообщил о предпринятых мерах по ликвидации последствий инцидента.

«К счастью, травмирование людей не было допущено. В населенные пункты загрязнения не попали. К месту аварии были направлены необходимые силы и средства – 140 единиц техники и 261 человек. Был создан межведомственный оперативный штаб, проведено выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. С 9 октября на территории АО «ПОЛИЭФ» введен режим ЧС, был утвержден план мероприятий по ликвидации последствий. В оперативном порядке проведена работа по изоляции места разлива от водных объектов, обволовывания и сооружения временного резервуара», — сказал Андрей Назаров.

По его словам, с предприятием организовано взаимодействие по вопросу обследования состояния резервуаров, а также последующей рекультивации земель, попавших в зону разлива. На площадке завода проведены работы по удалению воды и илистых отложений с площади разлива. На данный момент сооружены три котлована для дополнительного сбора ливневых стоков, поврежденный резервуар перекрыт. Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния качества воды в ближайших водных объектах с использованием трех мобильных лабораторий. По данным этих лабораторий, на реке Казмышла растворённый кислород сейчас в норме. В пробах питьевой воды превышение ПДК не зафиксировано. Результаты исследований публикуются на сайтах Минэкологии и «Уфаводоканала».

«По инцидентам, случившимся на «ПОЛИЭФе» за последнее время, можно сделать вывод об отсутствии на предприятии системы предупреждения экологических инцидентов, и, к сожалению, о крайне слабой подготовке предприятия к ликвидации аварий. Точные причины случившегося будут установлены по итогам работы специализированной экспертной организации и проверки природоохранной прокуратуры, которая пока идет», — отметил и.о. вице-премьера республиканского правительства.

Госкомитету РБ по ЧС поручено дополнительно контролировать все опасные производства на территории Башкирии и провести ряд дополнительных проверок, которые будут способны выявить степень износа технологического оборудования и строительных конструкций. Также Госкомитет займется созданием передвижных лабораторий для оперативного экологического мониторинга, чтобы в постоянном мобильном режиме реагировать на подобные ситуации и информировать население и правительство о таких случаях.

Глава республики Радий Хабиров заявил, что самое важное сейчас – завершить все работы по ликвидации последствий происшествия.

«Мы очень переживали, что могут быть тяжелые последствия, но коллеги все вовремя отработали. Руководство «ПОЛИЭФа» осознает, что совершенно точно есть необходимость проанализировать сложившийся ряд чрезвычайных происшествий. Надеюсь, коллеги все это сделают. С нашей стороны, самое главное, сейчас завершить все работы по ликвидации последствий ЧП. Надзирающие органы должны определить степень ущерба и, однозначно, вопрос о возмещении ущерба должен быть поставлен. Надо эту историю завершить и, надеюсь, такое больше не повторится, — сказал руководитель Башкирии. — Я, в свою очередь, на примере этого происшествия хотел поблагодарить коллег, которые показали, что умеют работать в условиях ЧС. А тех людей, которые там работают днём и ночью, надо поощрить. Если есть необходимость государственной награды — пожалуйста. Как-то премировать их точно надо – это мое поручение».

В АО «ПОЛИЭФ» пояснили, что сейчас ведется совместная работа с коммунальными службами, МЧС и Госкомитетом РБ по ЧС по выполнению комплекса мероприятий в рамках локализации ситуации с частичным попаданием промышленных стоков предприятия на прилегающую территорию в Благовещенском районе.

«Делается всё, чтобы минимизировать риски дальнейшего распространения промстоков. В течение 10-13 октября построены и введены в действие три котлована-ловушки объемом более 40 тысяч кубических метров. Этого объема достаточно для сбора всей воды, так или иначе соприкасавшейся со стоками. Ручей Казмышла, ширина которого доходит до полуметра, отсечен и будет направлен в реку Изяк по новому руслу, построенному по схеме, исключающей его соприкосновение с водой в котлованах-ловушках. В котлованах-ловушках начат процесс осаждения органических веществ для последующего их сбора, вывоза и переработки либо утилизации в соответствии с нормативами законодательства», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что отборы проб воды в реке Казмышла проводятся регулярно: содержание кислорода и маркерных веществ находится в пределах нормы. На предприятии работает комиссия, выявляющая причины обрушения фрагмента стенки запасного резервуара. Результаты будут представлены общественности и всем заинтересованным лицам. На заводе временно минимизировали производственную нагрузку на очистные сооружения. Ведется постоянный мониторинг состояния окружающей среды и водных объектов, осуществляется контроль воздушной среды. Результаты публикуются на сайте предприятия.