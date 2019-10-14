Булгаковский лес высажен в форме цветка курая























УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ольга Маловица/.

Масштабная экологическая акция по посадке деревьев прошла накануне Дня республики в Уфимском районе. Недалеко от поселка Булгаково стройными рядами стоят высаженные молоденькие сосны и хвойные деревья. Булгаковский лес – это деревья, высаженные в форме цветка курая.

Такой подарок к столетнему юбилею республики сделала компания «Башспирт». В экологической акции принял участие совет директоров АО «Башспирт» во главе с Александром Сидякиным, топ-менеджмент госхолдинга, руководители профильных ведомств, журналисты и блогеры. Для многих представителей медиа это оказалось первым опытом в высадке деревьев.

Александр Сидякин в ходе пресс-конференции заявил, что считает высадку Булгаковского леса – своевременной, креативной и экологически обоснованной акцией.

Генеральный директор АО «Башспирт» Рауф Нугуманов отметил, что компания просто не могла оставаться в стороне от акции «Зеленая Башкирия», в рамках которой по всей республике высаживают деревья.

Место выбрано не случайно. Во-первых, недалеко находится уфимский аэропорт, а значит при взлетах и посадках из иллюминатора можно будет увидеть Булгаковский лес. Весной, когда деревья окрепнут и подрастут, кураем как символом республики можно будет любоваться при перелетах через международный аэропорт имени Мустая Карима в Уфе.

Вторая причина – именно в Булгаково находится крупнейший распределительный центр АО «Башспирт». Мероприятие началось с осмотра современного склада, площадью более шести тысяч квадратных метров. Его введение склада в эксплуатацию в прошлом году значительно снизило логистические издержки «Башспирта». В 2020 году компания запустит новый завод производительностью 7,6 млн декалитров, что сравнимо с суммарным производственным объемом всех филиалов госхолдинга. До конца этого года «Башспирт» приступит к монтажу шести современных итальянских линий розлива мощностью до 12 тысяч бутылок в час. Общая сумма инвестиций – 2,7 млрд рублей.

«В Башкирии не так много хозяйствующих субъектов, которые не растеряли свои позиции и стараются их развивать с пользой не только для себя, но и для всей республики. Важно отметить, что «Башспирт» является успешно работающей государственной компанией. Мы будем вас и дальше удивлять и финансовыми показателями, и новыми линейками продукции, и доходами в бюджет от акцизов и налоговых поступлений. Их доля настолько велика, что позволяет возвести несколько хороших социальных объектов», — заявил во время пресс-конференции руководитель администрации главы РБ, председатель совета директоров АО «Башспирт» Александр Сидякин.

«Основное производство нашего холдинга будет сосредоточено в Булгаково. Это снизит логистические расходы, позволит значительно уменьшить себестоимость продукции и увеличить сбыт. Мы создаем здесь порядка 400 рабочих мест», — сообщил генеральный директор АО «Башспирт» Рауф Нугуманов .

Глава Уфимского района Вилорий Уваров поблагодарил госкомпанию за выбранную локацию для строительства и инвестиции в Булгаково.

«Четыреста рабочих мест для Булгаково – это большое дело», — отметил Вилорий Уваров .

Председатель Госкомторговли РБ Алексей Гусев отметил, что компания «Башспирт» должна стать примером для других предприятий, работающих в регионе.

И новое производство, и высадка Булгаковского леса, и будущее строительство объездной дороги (чтобы разгрузить поселок) – звенья одной цепи. «Башспирт» заботится об экологии всех своих производств, поэтому при строительстве нового завода в Булгаково было особенно важно продумать инфраструктуру и благоустроить территорию. Инвестиции госкомпании в район и экологическая акция – реальная помощь для экономики республики в целом.