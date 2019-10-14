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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о сильном ветре и ливнях

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о сильном ветре и ливнях Фото: автор

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

﻿МЧС Башкирии, ссылаясь на данные регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает, что с 20.00 часов 14 октября до 20.00 часов 15 октября в республике ожидается облачная погода.

Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем дожди, по югу сильные. Ветер западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1,+6 градусов, днем +6,+11.

Ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 метров. Днем на отдельных участках дорог ухудшение видимости в дожде 500-1000 метров.

По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.

Теги: МЧС РБ, штормовое предупреждение
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