Фото: ИА «Башинформ» В Уфе открылась выставка вещей из переработанного пластика «Фантастик Пластик» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» открылась выставка «Фантастик Пластик». Проект СИБУРа и Московского музея дизайна состоялся при поддержке министерства природопользования и экологии Башкортостана, где приняли участие более 40 российских и зарубежных дизайнеров. Выставочный комплекс будет работать до 1 декабря. Вход свободный.

«Фантастик Пластик» реализуется в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология», инициированного майским указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. В нем принимают участие более 40 российских и зарубежных дизайнеров. Экспозицию составили предметы дизайна, созданные из переработанного и вторично использованного пластика.

По мнению экспертов, выставка будет интересна всем, она поможет убедиться в том, что отслужившие свое пластиковые изделия являются, прежде всего, сырьем для создания новых модных и современных продуктов.

На выставке современные зарубежные и российские дизайнеры, художники, фотографы в нестандартной форме смогли показать, что вторичная переработка мусора может быть не только обязанностью, но и элементом культуры и даже искусства.