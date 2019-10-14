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14 октября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров предложил провести 2020-й как Год эстетики населенных пунктов

ПОЛИТИКА

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил тематику для 2020 года. «В ходе семинара с главами муниципалитетов посоветовались — у нас есть предложение назвать год не какими-то абстракциями, а посвятить его конкретным, понятным вещам, которые были бы счетными и действительно отвечали интересам жителей. Проанализировали обращения граждан, что их волнует. Очень важна окружающая среда — благоустройство, комфортная среда в городах, в селах. Поэтому есть предложение назвать «Годом эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы». Внешний вид очень важен, это создает уверенность, что мы живем в месте, где есть порядок», — сказал глава республики. Он распорядился готовить указ и поручение правительству, в котором должны быть названы конкретные параметры и цифры: «например, все заборы по красной линии, объемы газонов и тротуаров».

«От этого года я ожидаю более активной инициативы жителей. Увеличивать финансирование будем тем муниципалитетам, в которых окажется более активная обратная связь. Люди сами вышли заборчики делать — значит, дадим им средства на что-нибудь еще. Уже сейчас надо просчитывать бюджет, так как потребуются небольшие дополнительные вливания в муниципалитеты. Главное — инициатива жителей, так же, как в акции «Зеленая Башкирия», — напомнил Радий Хабиров.

Теги: год эстетики, благоустройство
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