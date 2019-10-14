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Федеральный телеканал показал дом в Башкирии, где жил «Красный паша» Карим Хакимов

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот с видео

Федеральный телеканал показал дом в Башкирии, где жил «Красный паша» Карим Хакимов Фото: скриншот с видео

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» вышел сюжет Сергея Брилева о судьбе уроженца Бижбулякского района Башкирии, первого полномочного посла Советской России в арабских странах Карима Хакимова.

В сюжете показан дом, в котором жил Карим Хакимов. Сейчас там организован музей. Также представлены документальные съемки спектакля, интервью с исполнителем главной роли, а также рассказ председателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина.

В начале августа архив Великобритании передал в Башкирию уникальные документы о деятельности советского дипломата Карима Хакимова, вошедшего в историю как первый полномочный представитель СССР в арабских странах.

Это несколько сот страниц, посвященных деятельности Карима Хакимова на Ближнем Востоке: донесения сотрудников дипломатических консульств Великобритании и ряда других государств, сообщения агентов британской разведки с пошаговым описанием действий Карима Хакимова, перехваченные письма, переписка дипломатических ведомств. Основная часть документов на английском языке.

На основе новых фактов о первом полномочном представителе СССР в арабских странах Кариме Хакимове планируется снять исторический документальный фильм, продюсируют который исследователь биографии Карима Хакимова Владислав Юсупов и известный художник Камиль Бузыкаев.

Теги: Карим Хакимов, память, телеканал Россия
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