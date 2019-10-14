Фото: сайт Уфимского планетария Жители Башкирии смогут увидеть самый яркий звездопад осени Фото: сайт Уфимского планетария

УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Метеорный поток Ориониды ежегодно можно наблюдать со 2 октября по 7 ноября: Земля пересекает рой частиц, оставленных кометой Галлея, которые со скоростью 66 км в час влетают в земную атмосферу. Они оставляют в небе яркие светящиеся следы – метеоры.

«Ориониды — достаточно известный метеорный поток. В ночь максимума действия потока, который приходится на 21-22 октября, опытные наблюдатели могут насчитать до 20 метеоров в час. Для этого необходимы определенные условия: отсутствие Луны на небе, темное место вдали от города и ясная прозрачная атмосфера», — рассказали в Уфимском планетарии.

В первые дни действия потока и ближе к его окончанию количество «падающих звезд» может быть буквально единичным. Активность Орионид возрастает с 16 октября и достигнет в этом году максимума под утро 22 октября.

Ориониды быстрые и в среднем не очень яркие белые метеоры, но встречаются и более яркие, они часто оставляют следы, видимые в течение долгого времени.

Свое название «Ориониды» метеорный поток получил по созвездию Ориона, в котором находится радиант потока — точка, из которой, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры.

«Наиболее подходящее время для наблюдений Орионид – с полуночи и до рассвета, когда созвездие Ориона достаточно высоко поднимается над горизонтом, но наблюдению максимума Орионид в этом году помешает Луна. Она взойдет до полуночи и будет видна на протяжении всей ночи, засветив небо и не позволив увидеть слабые метеоры», — сообщили в планетарии.