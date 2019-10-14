В фирменных магазинах «Пеплос» объявлен месяц скидок до 70%







УФА, 14 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

В фирменных магазинах мужской и детской одежды «Пеплос» объявлен месяц скидок 70%. Акция продлится до 10 ноября.

«Пеплос» предлагает уфимцам утеплиться к новому сезону: приобрести трикотаж, мужские костюмы, верхнюю и повседневную одежду по невероятной цене и получить дополнительный бонус в виде скидки на следующую покупку.

Подробности акции можно уточнить у консультантов фирменных магазинов или на сайте peplos.ru.

«Пеплос» – это более 150 магазинов мужской и детской одежды по всей России. Высокое качество, натуральные ткани и современный дизайн — отличительная особенность изделий российского производителя. Качественная мужская одежда для любого возраста — в «Пеплос»!

Внимание! Товары, участвующие в акции, размещены на красных плечиках или отмечены специальными ярлыками. Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.

Адреса фирменных магазинов:

Уфа:

ул. Цюрупы, д. 83

ул. Первомайская, д. 30

ул. Б. Бикбая, д. 33

пр-т Октября, д. 85

ул. Рихарда Зорге, д. 45

Учалы, ул. Ленина, д. 31-А, ТЦ «Евразия»

Стерлитамак, ул. Артема, д. 96, ТРЦ «Арбат»

Нефтекамск, пр-т. Комсомольский, д. 17

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