Жители Башкирии последние сутки смотрят аналоговое ТВ

УФА, 13 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Меньше суток осталось у жителей Башкирии, чтобы посмотреть телевизионные программы в аналоговом формате. С 14 октября республика поэтапно, в течение дня, начнет переход на цифровое вещание.

Те пользователи, которые не успели подключить необходимую аппаратуру, увидят на экранах информационный ролик, где подробно объясняется, как и зачем регион перешел на «цифру», что для этого необходимо сделать владельцу современного и телевизора более старой модели.

В любой момент жители Башкирии могут позвонить на горячую линию и узнать подробности, попросить помощи у волонтеров — 8 (800) 347 00-55.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в Совфеде высоко оценили подготовку республики к переходу на «цифру».