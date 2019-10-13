Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.22

EUR 70.72

13 октября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жители Башкирии последние сутки смотрят аналоговое ТВ

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Меньше суток осталось у жителей Башкирии, чтобы посмотреть телевизионные программы в аналоговом формате. С 14 октября республика поэтапно, в течение дня, начнет переход на цифровое вещание.

Те пользователи, которые не успели подключить необходимую аппаратуру, увидят на экранах информационный ролик, где подробно объясняется, как и зачем регион перешел на «цифру», что для этого необходимо сделать владельцу современного и телевизора более старой модели.

В любой момент жители Башкирии могут позвонить на горячую линию и узнать подробности, попросить помощи у волонтеров — 8 (800) 347 00-55.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в Совфеде высоко оценили подготовку республики к переходу на «цифру».

Теги: аналоговое ТВ, цифровое вещание, Башкирия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Уфимца Тагира Гиндуллина назвали новым секс-символом шоу «Танцы» на ТНТ
24-летний уроженец Уфы Тагир Гиндуллин в третий раз поразил жюри шоу «Танцы» на ТНТ и прошел в следующий этап проекта. Парень не стал уходить от своего п
Четыре человека остаются в больнице после ДТП с пассажирским автобусом в Уфе
Четыре пассажира автобуса с различными травмами остаются в больнице Уфы. Об этом сообщили в республиканском МЧС. Детей и пациентов с тяжелым состоянием с
В Абзелиловском районе Башкирии трое мужчин сгорели в металлической будке
Трое мужчин сгорели в металлической будке возле озера Калабалыкты населенном пункте Ташбулатово Абзелиловского района Башкирии. Сообщение о пожаре пост
Под Уфой иномарка насмерть сбила двух молодых людей
Смертельная авария произошла в Уфимском районе Башкирии вечером 12 октября. 44-летний водитель Lifan X50 не успел нажать на педаль тормоза и сбил двух м
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть