В Уфе около жилого дома образовалась большая яма

Четыре человека остаются в больнице после ДТП с пассажирским автобусом в Уфе

Четыре пассажира автобуса с различными травмами остаются в больнице Уфы. Об этом сообщили в республиканском МЧС. Детей и пациентов с тяжелым состоянием с