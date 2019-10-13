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В Уфе около жилого дома образовалась большая яма

ОБЩЕСТВО
Фото: Управление гражданской защиты Уфы

В Уфе около жилого дома образовалась большая яма Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 13 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Инцидент с провалом грунта зарегистрировали спасатели «Управления гражданской защиты» 13 октября около жилого дома по улице Рабкоров, 4/4. На место прибыли представители городских служб, аварийная бригада «Уфаводоканала» и спасатели.

«Опасный участок огражден, на месте организованы аварийно-восстановительные работы. После устранения причины инцидента место провала будет засыпано», — уточнили в пресс-службе управления.

Завершить работы и заасфальтировать яму планируют в понедельник, 14 октября.

Теги: провал грунта, Уфа
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