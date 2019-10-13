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В Башкирии найдена 17-летняя девушка, пропавшая три дня назад

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

В Башкирии найдена 17-летняя девушка, пропавшая три дня назад Фото: Соцсети

УФА, 13 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Пропавшая в Стерлитамаке 17-летняя Валерия Мясникова вернулась домой живой и здоровой. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательной группы города. Где находилась подросток трое суток пока не раскрывается.

Напомним, девушка пропала 10 октября. Она вышла из дома, не предупредив родных о своих планах. Особой приметой у Валерии назвали пирсинг на носу.

Теги: поиск пропавших
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