Фото: Соцсети В Башкирии найдена 17-летняя девушка, пропавшая три дня назад Фото: Соцсети

УФА, 13 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Пропавшая в Стерлитамаке 17-летняя Валерия Мясникова вернулась домой живой и здоровой. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательной группы города. Где находилась подросток трое суток пока не раскрывается.

Напомним, девушка пропала 10 октября. Она вышла из дома, не предупредив родных о своих планах. Особой приметой у Валерии назвали пирсинг на носу.