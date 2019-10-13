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На Башкирию надвигается «очень крепкий» ветер по шкале Бофорта

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

На Башкирию надвигается «очень крепкий» ветер по шкале Бофорта Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

К Башкирии приближается сильный ветер, скорость которого в понедельник, 14 октября, достигнет 18 м/с, сообщает МЧС. Согласно шкале Бофорта этот показатель равен восьми баллам и обозначается как «очень крепкий».

При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — советуют в региональном МЧС.

По данным башкирским синоптиков, по республике ночью температура воздуха будет колебаться от +1 до +6 градусов, днем поднимется до +11.

Теги: МЧС, сильный ветер
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