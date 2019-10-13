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Уфимца Тагира Гиндуллина назвали новым секс-символом шоу «Танцы» на ТНТ

ОБЩЕСТВО
Фото: ТНТ

Уфимца Тагира Гиндуллина назвали новым секс-символом шоу «Танцы» на ТНТ Фото: ТНТ

УФА, 13 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

24-летний уроженец Уфы Тагир Гиндуллин в третий раз поразил жюри шоу «Танцы» на ТНТ и прошел в следующий этап проекта. Парень не стал уходить от своего привычного стиля брейкинг и смог удивить наставников в лице Егора Дружинина, Мигеля и Татьяны Денисовой.

«У меня мурашки», — призналась Денисова во время просмотра номера уфимца.

Танцора из столицы Башкирии пропустили в следующий этап, где он с другими участниками поборется за место в командах наставников. Отметим, что телеканал ТНТ в социальных сетях и на видеохостинге назвал Тагира Гиндуллина новым секс-символом шоу «Танцы».

Напомним, уроженец Уфы в третий раз проходит кастинг на танцевальное шоу. Также в списке конкурсов у Тагира Гиндуллина есть проект Первого канала «Танцуй», в жюри которого председательствовала Алла Духова.

Теги: Танцы на ТНТ, Тагир Гиндуллин, Уфа
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