Фото: Из архива. ИА «Башинформ» В МУП «Уфаводоканал» опровергли слухи о заражении воды промышленными стоками «Полиэфа» Фото: Из архива. ИА «Башинформ»

УФА, 12 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В МУП «Уфаводоканал» опровергли слухи о загрязнении воды промышленными стоками благовещенского завода «Полиэф».

«В социальных сетях была распространена ложная информация, о том, что из-за сложившейся ситуации на заводе «Полиэф», водопроводная питьевая вода Уфы может быть не пригодной для потребления.

В связи с этим сообщаем, что лаборатории предприятия МУП «Уфаводоканал» обеспечивают постоянный контроль качества питьевой воды в столичном водопроводе в соответствии с утвержденной программой лабораторного контроля. Полученные результаты анализов по показателям соответствуют нормативным требованиям действующих правил», — сообщил пресс-секретарь МУП «Уфаводоканал» Азамат Магадеев.

С результатами анализа водопроводной питьевой воды, которые публикуются каждые четыре часа, можно ознакомиться на официальном сайте МУП «Уфаводоканал».

Напомним, вечером 9 октября на заводе «Полиэф» из-за обрушения стенки резервуара произошла утечка промышленных стоков в объеме восьми тысяч тонн. Спасатели вырыли временный котлован на ручье Казмышла на случай поступления загрязненной воды. Котлован позволит не допустить сброса отходов в реки, пояснили в ГКЧС РБ.

Как сообщили в «Полиэфе», очистные функционируют в автоматическом режиме, людей на площадке не бывает, пострадавших нет. Всего на очистных пять емкостей разных размеров для промежуточного хранения стоков. Они построены в 2005 году из железобетона и армированного железа, частично углублены в землю. Повредившийся резервуар был заполнен на 80%. По оценкам МЧС, произошла утечка 8 тыс. кубометров стоков, по оценкам завода — 2 – 2,5 тыс. кубометров стоков. ЧП не повлияло на работу предприятия, оно продолжает функционировать в обычном режиме.

Последствия оперативно ликвидируются, сточные воды откачаны. Качество воды постоянно контролируется, оперативный штаб разрабатывает меры, которые могли бы уберечь водоемы от подобных аварий. Руководство компании «Сибур», которой принадлежит «Полиэф», выразило готовность провести рекультивацию пораженной территории в ближайшие две недели и возместить ущерб.