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12 октября Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии синоптики прогнозируют сильные порывы ветра

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В ближайшие три дня в Башкирии синоптики прогнозируют температуру воздуха днем не более 11 градусов тепла.

12 октября ожидаются небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7 градусов, при прояснениях до трех градусов мороза, днем +7,+12 тепла.

В воскресенье, 13 октября прогнозируются осадки в виде дождя. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,+5 градусов, днем +6,+11 градусов.

В понедельник ветер поменяет направление на северо-западный, местами порывы до сильного.

Теги: прогноз погоды
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