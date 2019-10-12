В Башкирии синоптики прогнозируют сильные порывы ветра

УФА, 12 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В ближайшие три дня в Башкирии синоптики прогнозируют температуру воздуха днем не более 11 градусов тепла.

12 октября ожидаются небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7 градусов, при прояснениях до трех градусов мороза, днем +7,+12 тепла.

В воскресенье, 13 октября прогнозируются осадки в виде дождя. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,+5 градусов, днем +6,+11 градусов.

В понедельник ветер поменяет направление на северо-западный, местами порывы до сильного.