



















УФА, 12 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В селе Стерлибашево начнется ремонт спорткомплекса «Стерля».

Спортивно-оздоровительный комплекс «Стерля» села Стерлибашево был построен в 2005 году. Здесь имеется 25-метровый плавательный бассейн с четырьмя дорожками, тренажерный зал, два зала для занятий по борьбе курэш и самбо. В ДЮСШ занимаются 830 детей по 10 видам спорта.

Директор детско-юношеской спортшколы Ильнур Исламуратов рассказал главе Башкортостана, что на сегодняшний день стоит вопрос о проведении капитального ремонта здания. В стене здания имеется трещина, чаша плавательного бассейна начала пропускать воду, сточные дождевые воды через отмостки и фундамент начали попадать в подвальное помещение, кровля здания частично протекает.

Ориентировочная стоимость работ по техническому обследованию составляет 439,8 тысяч рублей. Радий Хабиров сказал, что ремонт нужно провести и он даст необходимые поручения.

Глава Башкортостана в селе Первомайский осмотрел двухэтажное здание, в котором располагается ФАП. Здесь он побеседовал с местным фельдшером, поинтересовался условиями работы, обеспеченностью лекарствами. В селе требуется свой дом культуры, первоначально районные власти хотели его расположить в этом двухэтажном заднии 1968 года постройки.

Радий Хабиров отметил, что этот вопрос требует проработки. Местные жители рассказали главе региона, что в ряде двухэтажных домов требуется капитальный ремонт крыш.

Радий Хабиров дал поручение министерству ЖКХ рассмотреть обращения граждан и решить проблему с ремонтом крыш.