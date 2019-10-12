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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфа в 29-й раз отпраздновала День республики

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

УФА, 11 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфа отметила 29-ю годовщину провозглашения Декларации о государственном суверенитете Башкортостана. В различных точках города прошли праздничные мероприятия: концертные программы, тематические встречи, конкурсы, выставки. Кульминацией праздничного дня стал концерт в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау», который посетили тысячи уфимцев и гостей города. Перед зрителями выступили духовой оркестр, ансамбль песни и пляски Центрального военного округа. Впервые прозвучал Гимн Башкортостана со звездами в народном караоке вместе с городами и районами республики.

Кроме того, для жителей и гостей столицы республики выступила группа «Дервиш Хан». Хэдлайнерами вечера стали заслуженные артисты Республики Башкортостан Сергей Приказчиков – основатель и солист группы «Pizza», а также Elvin Grey. Завершился концерт праздничным фейерверком и музыкальным лазерным шоу.

Теги: праздник, день республики
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