Уфа в 29-й раз отпраздновала День республики

Фото: Валерий Шахов









Фото: Валерий Шахов

УФА, 11 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфа отметила 29-ю годовщину провозглашения Декларации о государственном суверенитете Башкортостана. В различных точках города прошли праздничные мероприятия: концертные программы, тематические встречи, конкурсы, выставки. Кульминацией праздничного дня стал концерт в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау», который посетили тысячи уфимцев и гостей города. Перед зрителями выступили духовой оркестр, ансамбль песни и пляски Центрального военного округа. Впервые прозвучал Гимн Башкортостана со звездами в народном караоке вместе с городами и районами республики.

Кроме того, для жителей и гостей столицы республики выступила группа «Дервиш Хан». Хэдлайнерами вечера стали заслуженные артисты Республики Башкортостан Сергей Приказчиков – основатель и солист группы «Pizza», а также Elvin Grey. Завершился концерт праздничным фейерверком и музыкальным лазерным шоу.