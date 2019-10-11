Фото: ИА «Башинформ» Академия наук Башкирии заказала исследование о причинах высокой смертности от рака и ССЗ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Академия наук Башкирии заказала компании «Лимтрит» исследование о влиянии демографических, поведенческих, медико-организационных факторов на смертность населения от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет «Коммерсант-Башкортостан». Стоимость контракта — 930 тыс. рублей. По его условиям, до 20 декабря исполнитель должен предоставить отчет о факторах, повлиявших на высокую смертность от этих групп заболеваний в разных муниципалитетах, и предложить меры по снижению смертности. Результаты исследования планируют использовать при подготовке Стратегии социально-экономического развития Башкирии до 2030 года.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в республике. Регион лидирует в России по росту смертности от онкологических заболеваний — за 10 лет она выросла на 18,6% при том, что в России снизилась на 2%.

ООО «Лимтрит» принадлежит директору НИИ онкологии БГМУ Шамилю Ганцеву и Рустэму Амирову.