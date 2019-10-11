Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.74 ↓

EUR 71.29 ↑

11 октября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Академия наук Башкирии заказала исследование о причинах высокой смертности от рака и ССЗ

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Академия наук Башкирии заказала исследование о причинах высокой смертности от рака и ССЗ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Академия наук Башкирии заказала компании «Лимтрит» исследование о влиянии демографических, поведенческих, медико-организационных факторов на смертность населения от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет «Коммерсант-Башкортостан». Стоимость контракта — 930 тыс. рублей. По его условиям, до 20 декабря исполнитель должен предоставить отчет о факторах, повлиявших на высокую смертность от этих групп заболеваний в разных муниципалитетах, и предложить меры по снижению смертности. Результаты исследования планируют использовать при подготовке Стратегии социально-экономического развития Башкирии до 2030 года.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в республике. Регион лидирует в России по росту смертности от онкологических заболеваний — за 10 лет она выросла на 18,6% при том, что в России снизилась на 2%.

ООО «Лимтрит» принадлежит директору НИИ онкологии БГМУ Шамилю Ганцеву и Рустэму Амирову.

Теги: исследование, смертность
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Нуримановском районе Башкирии микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем
В деревне Байгильдино Нуримановского района Башкирии днем 10 октября столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. На место ДТП направлены силы и сре
Башкирия удерживает первую строчку печального рейтинга по количеству пьяных преступников
Башкирия второй год подряд удерживает первую строчку в общероссийском рейтинге по количеству преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянени
Стюард из Башкирии найден мертвым в подмосковных Химках
В подмосковных Химках обнаружены тела двух стюардов. Один из погибших из Башкирии, сообщает «РБК»﻿ с ссылкой на источник в ГУ МВД по Московской области
Авария на заводе «ПОЛИЭФ»: что известно на данный момент
Вечером 9 октября на заводе «ПОЛИЭФ» случилось ЧП - обрушилась стена резервуара с промышленными стоками. Отходы попали на прилегающую территорию. Пов
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть