Радий Хабиров: В Уфе появится студенческий кампус на 5 тысяч человек

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Идеи создания в Башкортостане научно-образовательных центров, которые объединять науку, власть и бизнес, а также строительства в Уфе современного студенческого кампуса на 5 тысяч человек нашли поддержку на федеральном уровне и вскоре выйдут на этап проектирования объектов. Об этом старшеклассникам, ставшим победителями и призёрами межрегиональных, всероссийских и международных олимпиад во время встречи рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Вы – наш золотой фонд. Вы амбициозны и стремитесь к высоким целям. Около четверти выпускников наших школ поступают в вузы за пределами Башкортостана – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре Новосибирске. Мы понимаем, что это естественный процесс. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы большинство из вас вернулись в родную республику. Мы в свою очередь прилагаем серьёзные усилия для того, чтобы наше образование, которое и сегодня занимает высокие позиции в нашей стране и за рубежом, стало ещё более престижным», — сказал, обращаясь к победителям олимпиад Радий Хабиров.

Глава региона рассказал о планах по созданию на территории Башкортостана новых современных образовательных учреждений, в частности, 14 полилингвальных школ и лицея по математике и IT-технологиям. При этом в республике ведётся поиск учреждений, которые, по словам Радия Хабирова, смогут стать образовательными «локомотивами». Ребята поинтересовались перспективами создания одного из таких заведений в Стерлитамаке на базе Башкирского лицея-интерната № 3. Радий Хабиров пообещал, что посетит его в рамках рабочей поездки для рассмотрения этого варианта.

Еще один из вопросов, который был задан ребятами во время встречи – это материальная поддержка одарённых детей – победителей олимпиад. Радий Хабиров отметил, что принято решение о премировании учителей, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов на Едином государственном экзамене. Сумма премии составляет 60 тысяч рублей. Глава Башкортостана также поручил увеличить размеры премий для учащихся – победителей и призёров олимпиад.

Старшеклассники также попросили Радия Хабирова помочь с продвижением республики, как площадки проведения олимпиад по различным направлениям. По их словам, сегодня отборочные и финальные этапы проходят за пределами Башкортостана.

«В определённый период мы были менее активны, чем другие территории, но сейчас начали этим заниматься. И республика уже появилась в федеральной повестке – промышленной, инвестиционной, спортивной, культурной. И перед нашим образовательным блоком я ставлю простую задачу: «тащите» к нам всё, что можно! У нас есть серьёзные школы – математическая, химическая, развиты технические специальности. И мы обязательно будем проявлять здесь настойчивость», — подчеркнул Радий Хабиров.

Он пожелал старшеклассникам удачи в реализации жизненных планов.