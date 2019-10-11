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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Спецкор «Башинформа» Азат Гиззатуллин стал лауреатом премии имени Шагита Худайбердина

ОБЩЕСТВО
Фото: Динар Калимуллин

Фото: Динар Калимуллин

УФА, 11 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня стали известны имена лауреатов премии имени Шагита Худайбердина за лучшие произведения в области журналистики за 2019 год. В Доме правительства Башкортостана прошла торжественная церемония награждения. Заслуженные награды получили заведующая отделом литературы и культуры газеты «Башкортостан» Лариса Абдуллина, корреспондент службы информации телеканала БСТ Рафик Ахметшин, заведующий отделом политики редакции газеты «Кызыл тан» Фануз Хабибуллин и специальный корреспондент информационного агентства «Башинформ» Азат Гиззатуллин.

И.о руководителя агентства по делам печати и СМИ Башкортостана Борис Мелкоедов поблагодарил лауреатов за их ежедневный труд и высказал им слова благодарности

«Было очень много интересных работ и комиссии было непросто принимать решение, победили достойные. Спасибо вам за ваш труд, вы в профессии уже давно и, безусловно, любите ее. Мы вас видим на огромном количестве мероприятий, сегодня в современном мире многое зависит от того, чьими глазами мы смотрим на те или иные события. Я желаю вам сохранить блеск в глазах и верность своей профессии», — сказал Борис Мелкоедов.

Корреспондент телеканала БСТ Рафик Ахметшин рассказал агентству «Башинформ», что он счастлив сегодня получить эту награду.

«Журналист должен быть ответственным перед своим читателем, зрителем, слушателем и доводить до них правдивую информацию. Мы живем в век информационных технологий, у всех есть гаджеты и каждый может сегодня выкладывать в соцсети разного рода информацию. К сожалению, сегодня очень много фейковой информации. Журналист обязан нести правду и быть справедливым. В этом есть и наша сила», — поделился своим мнением Рафик Ахметшин.

Спецкорр агентства «Башинформ» Азат Гиззатуллин отметил, что получить главную журналистскую премию республики особенно почетно не только в День республики, но и в год, когда Башкортостан отмечает свое 100 – летие.

«Это не моя личная награда, в ней большой труд всех моих коллег, с которыми я работаю бок о бок в течение почти 30 лет. Это коллективы Радио Башкортостана, телеканала БСТ, радиостанций «Спутник ФМ» и «Юлдаш», и, конечно, ИА «Башинформ». Мне всегда везло на своих коллег. Я люблю свою профессию и считаю, что главное в ней – уметь слушать людей, независимо от их должностей, быть честным прежде всего с самим собой, тогда тебе поверят и твои читатели. И, конечно, надо быть оптимистом, обладать чувством юмора, в профессии журналиста без этого никак», — сказал Азат Гиззатуллин.

Лауреатам премии имени Шагита Худайбердина предстоит поездка на родину писателя и общественного деятеля в Кугарчинский район, где они примут участие в торжественных мероприятиях и посадят деревья в парке рядом с Домом культуры деревни Худайбердино Кугарчинского района.

Теги: премия худайбердина
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