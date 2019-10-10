Врачи кардиоцентра провели учебу для медиков северо-востока Башкирии
Врачи кардиоцентра провели учебу для медиков северо-востока Башкирии Фото: Минздрав РБ
УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
Врачи Республиканского кардиоцентра провели учебу для медиков северо-востока Башкирии. На семинаре в Малоязовской ЦРБ обсуждались возможные резервы снижения смертности. Также кардиологи поделились рекомендациями диагностики и лечения артериальной гипертонии.
Во второй половине дня прошел семинар для фельдшеров по оказанию экстренной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Врачи провели также просветительские уроки здоровья для населения. Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург из РКЦ приняли порядка 30 пациентов — жителей Салаватского района.
Выездное мероприятие проведено в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Аналогичные акции запланированы в поликлиниках Уфы и в Чишминском районе, сообщили в Минздраве Башкирии.