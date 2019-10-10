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Врачи кардиоцентра провели учебу для медиков северо-востока Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

Врачи кардиоцентра провели учебу для медиков северо-востока Башкирии Фото: Минздрав РБ

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врачи Республиканского кардиоцентра провели учебу для медиков северо-востока Башкирии. На семинаре в Малоязовской ЦРБ обсуждались возможные резервы снижения смертности. Также кардиологи поделились рекомендациями диагностики и лечения артериальной гипертонии.

Во второй половине дня прошел семинар для фельдшеров по оказанию экстренной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врачи провели также просветительские уроки здоровья для населения. Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург из РКЦ приняли порядка 30 пациентов — жителей Салаватского района.

Выездное мероприятие проведено в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Аналогичные акции запланированы в поликлиниках Уфы и в Чишминском районе, сообщили в Минздраве Башкирии.

Теги: кардиоцентр, нацпроект
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