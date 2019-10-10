«Сибур» проведет рекультивацию и возместит ущерб от аварии на «Полиэфе»

Фото: glavarb.ru





Фото: glavarb.ru

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров провел совещание по чрезвычайной ситуации на заводе «Полиэф» в Благовещенском районе. Вечером 9 октября на предприятии в результате механического обрушения фрагмента стенки резервуара вылилась часть подготовленных к очистке стоков. В состав промышленных стоков входят органические вещества низких классов опасности. Оперативно было организовано откачивание сточных вод из аварийного резервуара в другие емкости, а также были возведены дамбы, изолирующие площадь загрязнения.

«Все экстренные службы сработали быстро и оперативно по локализации аварии и ликвидации ее последствий, – Быстро организовали выезд аварийных служб, ночью работали на месте розлива сточных вод. Но надо понять причины третьей по счету аварии за столь короткое время. Все три случая разные и между собою не связаны. Необходимо принять меры, чтобы такие случаи больше никогда не повторялись. А нанесенный ущерб от аварии должен быть возмещен», – сказал Радий Хабиров.

Генеральный директор, председатель правления ООО «Сибур» Михаил Карисалов принес извинения и выразил готовность возместить причиненный экологический ущерб: «Мы проведем полную ревизию всех технологических процессов, проверим состояние резервуаров, начнем замену устаревших емкостей, – заявил он. – Последствия розлива сточных вод и рекультивация почвы будут завершены в течение нескольких дней. После очистки разрушенного резервуара он будет полностью демонтирован. Мы сделаем работу «Полиэфа» действительно безопасной».

С момента происшествия и до настоящего времени постоянный мониторинг качества воды в близлежащих водных объектах показывает нормативные значения. Контроль за состоянием воды будет продолжен.