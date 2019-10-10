Фото: официальный сайт Ирека Ялалова В Совете Федерации высоко оценили готовность Башкортостана к переходу на цифровое вещание Фото: официальный сайт Ирека Ялалова

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России высоко оценили подготовку Башкортостана к переходу на цифровое вещание.

Об этом сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации.

Мероприятие провел председатель комиссии, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Темой для обсуждения стал переход на цифровое вещание с 14 октября финальной четвертой группы, состоящей из 21 региона. Среди них — Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Калужская, Курская, Ленинградская, Мурманская, Оренбургская, Псковская, Саратовская, Челябинская области, а также Забайкальский край, Санкт-Петербург, республики Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Крым и город Севастополь.

Сенатор Ирек Ялалов выступил с вопросом о импортозамещении оборудования при реализации программы перехода с аналогового на цифровое телевещание. Алексей Пушков отметил, что цифровизация телевидения – важная часть цифровизации экономики в России. Он напомнил, что до начала данного процесса полтора года назад существовали опасения по поводу этого перехода и отключения аналогового сигнала. Это было связано, в том числе, с огромной территорией страны и возможными техническими проблемами.

«Однако все прошло гораздо лучше, чем ожидалось», — сказал сенатор.

По словам Алексея Пушкова, на всех этапах уровень проработки вопроса был очень значительным.

«Это одна из крупных и успешных правительственных кампаний, которая требовала технического переоборудования, широкого осведомления людей, подключения волонтеров и выделения средств на помощь ветеранам и льготникам», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, на четвертом этапе было выявлено 236 тысяч домохозяйств, которые находились вне зоны цифрового охвата. Сейчас неподключенными остаются менее 10 тысяч из них, и это число сокращается.

На помощь льготникам заложено 960 млн рублей, проводится работа с ветеранами. Подготовлено также 20 тысяч волонтеров, которые оказывают помощь в настройке оборудования, функционируют федеральная и региональные телефонные «горячие линии».