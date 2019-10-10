Случай скулшутинга в Стерлитамаке был связан с влиянием интернета: эксперт
УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии проблема влияния интернета на девиантные формы поведения школьников остаётся весьма острой, считает руководитель отдела психологического сопровождения РКПЦ, главный внештатный психолог МЗ РБ Ирина Кох.
«Группы смерти ушли в глубокий интернет, но сейчас появились их аналоги, — рассказывает она. — В этих социальных группах не выносят понятие «суицид», а камуфлируют его различными способами. В 2018 году в Башкирии было выявлено 10 школьников, которые были на уровне готовности совершить действия, связанные не только с аутоагрессией, но и скулшутингом (когда ребёнок идёт в школу убивать и самоубиваться, как это было в Стерлитамаке). Там влияние интернета было очень высоким. С ними была проведена профилактическая работа. Родителям могу порекомендовать всем младшим школьникам обеспечивать контролируемый интернет, не только по времени, но и по содержанию. Желательно, чтобы компьютер стоял в общей комнате для того чтобы взрослый видел, куда и на какие сайты заходит ребёнок. К тому же любые провайдеры предлагают сделать родительский контроль, хотя на смартфонах он легко обходится».
Напомним, в прошлом году в Стерлитамаке, ученик напал на школьников с ножом, а после поджег школьный класс.
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Случай скулшутинга в Стерлитамаке был связан с влиянием интернета: эксперт
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