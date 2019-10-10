Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.09 ↑

EUR 71.45 ↓

10 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Случай скулшутинга в Стерлитамаке был связан с влиянием интернета: эксперт

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии проблема влияния интернета на девиантные формы поведения школьников остаётся весьма острой, считает руководитель отдела психологического сопровождения РКПЦ, главный внештатный психолог МЗ РБ Ирина Кох.

«Группы смерти ушли в глубокий интернет, но сейчас появились их аналоги, — рассказывает она. — В этих социальных группах не выносят понятие «суицид», а камуфлируют его различными способами. В 2018 году в Башкирии было выявлено 10 школьников, которые были на уровне готовности совершить действия, связанные не только с аутоагрессией, но и скулшутингом (когда ребёнок идёт в школу убивать и самоубиваться, как это было в Стерлитамаке). Там влияние интернета было очень высоким. С ними была проведена профилактическая работа. Родителям могу порекомендовать всем младшим школьникам обеспечивать контролируемый интернет, не только по времени, но и по содержанию. Желательно, чтобы компьютер стоял в общей комнате для того чтобы взрослый видел, куда и на какие сайты заходит ребёнок. К тому же любые провайдеры предлагают сделать родительский контроль, хотя на смартфонах он легко обходится».

Напомним, в прошлом году в Стерлитамаке, ученик напал на школьников с ножом, а после поджег школьный класс.

Теги: нападение на школу
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Авария на «ПОЛИЭФе»: прорвало резервуар со стоками
В Благовещенске на концерне «ПОЛИЭФ» вечером 9 октября произошло ЧП, сообщает МЧС по Башкирии. На одном из резервуаров, где хранились стоки, подлежащие
В башкирском Мичуринске построили депо для коммунальной и пожарной техники
В селе Мичуринск Шаранского района к Дню республики открыли теплый гараж для коммунальной и пожарной техники. Помещение построено на средства проекта «Р
В МВД Башкирии сообщили новые подробности массовой драки в травмпункте Стерлитамака
В Стерлитамаке в прошедшие выходные произошли сразу две кровавых разборки в развлекательных заведениях. Как сообщалось ранее, по первоначальным данным,
С 2020 года в Башкирии планируют ввести налог для самозанятых
В 2020 году Башкирия планирует присоединиться к четырем регионам страны, участвующим в эксперименте по введению налога для самозанятых граждан, или нало
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть