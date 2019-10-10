Фото: сайт Главы РБ Встреча с Путиным, авария на «ПОЛИЭФ», допрос ФБР депутата от Башкирии - итоги недели Фото: сайт Главы РБ

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Радий Хабиров: «Мы живем в невероятно лживом мире»; как спецслужбы США допрашивали Ингу Юмашеву; почему за зарубежными поездками чиновников будут следить; в Башкирии начали борьбу с алкоголизмом в семьях; как сотрудник Минздрава использовал больницу для своего бизнеса; Уфа примет чемпионат мира; у экс-депутата арестовали многомиллионное имущество. О главных событиях короткой недели – в материале агентства «Башинформ».

ЧП на «ПОЛИЭФ»

Вечером 9 октября на заводе «ПОЛИЭФ» в Благовещенске случилось ЧП — обрушилась стенка резервуара с промышленными стоками. Отходы с химическими веществами попали на прилегающую территорию. Сейчас поврежденный резервуар перекрыт, стоки перекачаны в резервные емкости. На производстве проводятся аварийно-восстановительные работы. Пострадавших нет, информировал «Башинформ». По поручению Главы РБ на месте ЧП спецкомиссия провела экстренное совещание по выяснению причин аварии. Создан оперативный штаб. По информации «Уфаводоканала» на 10 октября, в питьевой воде превышений химических веществ нет. Ситуацию взяла на контроль Прокуратура РБ﻿. Также к расследованию ЧП подключился СКР.

О чиновничьем туризме

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил поставить точку на чиновничьем туризме. «Мы договорились о том, что первые несколько лет будем довольно агрессивно продвигать наш Башкортостан и на внутренних мероприятиях, у себя, и за рубежом. Только мы не должны превращать поездки наших деятелей в событийный туризм», — заявил он 8 октября на заседании Инвестсовета. «Ездят замминистра, начальники департаментов, что они там делают, я не понимаю. Мы не можем позволить себе так роскошно жить», — констатировал Хабиров. «Я сторонник того, чтобы взять одну точку и бить в нее. Например, взяли мы, условно говоря, одну Австрию, так и бейте в Австрию. Зачем наши какие-то деятели ездят в Каир, Доху, Китай — я не понимаю», — сказал он, подчеркнув: если чиновник куда-то поехал и вернулся ни с чем, значит, он турист. «Поэтому пусть подключится к работе Экспертное управление и даст заключение, куда мы там ездим и что привозим», — дал поручение Хабиров главе своей администрации Александру Сидякину. Отныне по любой зарубежной поездке чиновников вводится регламент, предусматривающий отчет по итогам командировки, сообщает «Башинформ». «Съездил, после этого личный доклад мне, в письменном виде. Был там, провел столько-то встреч, заключил столько-то договоров», — подчеркнул Хабиров.

В этот же день глава Башкирии вручил 62 лучшим труженикам республики государственные награды.

Как сотрудник Минздрава использовал больницу для своего бизнеса

Прокуратура Башкирии выяснила, что работники медучреждений республики нарушали антикоррупционный закон. Так, в Дюртюлинском районе заведующий судебно-медицинским отделением Бюро судмедэкспертизы Минздрава РБ оборудовал помещения больницы для оказания платных ритуальных услуг и использовал госимущество в личных целях, узнал UfaTime.ru. В Нуримановском районе главврач больницы поручил подчиненному передать контролерам взятку. Также выяснилось, что главврач Республиканского кожвендиспансера №1 скрыл факт получения его женой дохода в 83 тысячи рублей в частной фармкомпании. А главврач Караидельской ЦРБ не указал в отчетах квартиру супруги в Уфе. К тому же не принимались меры к урегулированию конфликта интересов. Например, главбух Стерлибашевской ЦРБ заключил с супругой контракт на поставку продуктов и уборку помещений больницы на 12 млн рублей. В итоге 11 должностных лиц привлечены к ответственности, 6 сотрудников уволены, говорится в сообщении.

Непростой путь с обманутыми дольщиками

К 1 декабря этого года 391 обманутый дольщик «Миловского парка» получат ключи от новых квартир в ЖК «Молодежный» в селе Миловка Уфимского района. Такое поручение на встрече с представителями инициативных групп обманутых дольщиков дал глава Башкирии Радий Хабиров. «Сообщество дольщиков неоднородно, и можно понять ваш эмоциональный настрой. Но я всегда говорю, что мы вместе, сообща должны пройти этот путь в конструктивном русле», — отметил он. По данным «Башинформа», в этом году введены в эксплуатацию 9 многоквартирных домов, жильё получили 575 собственников. На встрече дольщики рассказали о сложностях при включении граждан в реестр обманутых дольщиков и о том, что не хватает квалифицированной юридической помощи. Радий Хабиров предложил им подобрать юристов для консультаций и дал другие поручения. «По всем домам мы определим схемы завершения строительства и сразу же назовём точные сроки», — резюмировал руководитель республики.

У экс-депутата арестовали многомиллионное имущество...

Прокурор Балтачевского района требует конфисковать в доход РФ имущество бывшего районного депутата и бизнесмена Виля Шафикова. Как рассказал «Коммерсантъ-Уфа», в 2016-2018 годах семья депутата купила три элитные квартиры в Уфе и автомобиль на сумму более 18 млн рублей. При этом официальный доход Шафикова в 2018 году составил 193 тыс. руб., его супруги — 165 тыс. руб. Несоответствие доходов расходам депутат объяснил тем, что на покупки привлекал займы родственников. Однако выяснилось, что родственники также не обладали возможностями, чтобы профинансировать такие приобретения. В ходе прокурорской проверки Шафиков отказался от мандата в совете. На его имущество суд наложил арест.

...А экс-начальнику районного ГИБДД вернули «Прадо»

Тем временем Верховный суд Башкирии отклонил иск прокуратуры об обращении в доход РФ внедорожника Toyota Land Cruiser Prado и оставил авто в собственности экс-начальника аургазинского ГИБДД. По данным газеты «Аургазинский вестник», ранее выяснилось, что сумма сделки превысила доходы госслужащего, и суд обратил машину в доход государства. Экс-начальник пожаловался в Верховный суд, пояснив, что недостающие на «Прадо» 1 млн рублей ему дала мать, ещё 1,95 млн он взял в кредит. Суд согласился с его доводами.

Начали борьбу с алкоголизмом в семьях

В Башкирии запустили проект «Моя семья» по профилактике социального сиротства и борьбе с алкоголизмом в семьях. В проекте участвует 241 семья, где родители злоупотребляют алкоголем, а их дети находятся в соцприютах. В рамках проекта будет вестись лечение родителей от зависимости, организован комплексный контроль и соцсопровождение семьи, рассказала 7 октября в Правительстве РБ председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По данным «Башинформа», в республике каждый четвертый брак распадается из-за злоупотребления алкоголем. 76% от общего количества детей-сирот — дети при живых родителях.

О невероятно лживом мире и саботаже

7 октября на совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров затронул вопрос питания в учебных заведениях. «Нам, по сути, объявили некий саботаж. До сих пор я удивлялся: что же такое, так много в почту приходит жалоб по школьному питанию, ведь вроде же стараемся, налаживаем. Мы проверили 15-20 районов и везде очень серьезные нарекания», — сказал глава региона. Есть факты, когда детям не дают положенное количество продуктов или дают просроченную продукцию, сообщает «Башинформ». В связи с этим контрольное управление проверит, как в районах организовано школьное питание. «Главы муниципалитетов, рекомендую вам лично «залезть» в каждую школьную столовую, проверить, собрать директоров школ и сделать им последнее предупреждение. Если после проверок мне приведут факты, что детям недокладывают еду, что есть просроченная продукция, я буду настаивать на принятии кадровых решений», — предупредил Хабиров.

Также на совещании Хабиров остановился на вопросе фейковых сообщений и извинился перед ректором БашГУ Николаем Морозкиным. «Я его несправедливо обвинил в том, что не сделан ремонт в общежитии… Я повелся типично, не проверив, на фейковую новость. Ремонт был сделан. Я стал жертвой фейка», — рассказал Хабиров. «Давайте будем выдержаннее и все аккуратно перепроверять. Мы живем в невероятно лживом мире, особенно того, что касается соцсетей», — подчеркнул глава Башкирии.

О другом случае «саботажа» передает ГТРК «Башкортостан». Как выяснилось, в Благовещенске, в микрорайоне Северный детскую площадку установили прямо в поле. Отмечается, что горки, качели и песочница расположены так, что ими невозможно пользоваться. Это похоже на саботаж, отмечается в сюжете.

Что делать, когда отключится аналоговое телевидение

14 октября в Башкирии отключится аналоговое телевидение и те, кто не является абонентом кабельных операторов, на экранах увидят только заставку с номерами телефонов, по которым надо позвонить, чтобы уточнить вопросы перенастройки. Перестанут показывать федеральные каналы. Предлагается два способа решения проблемы, узнал «Башинформ», — установить спутниковое оборудование, где нет кабельного эфирного сигнала, или цифровую приставку. Подробности по телефонам: 8 800 220 2002; 8 800 347 0055.

Планы по развитию глубокой переработки зерна и встреча с Путиным

В Башкирии планируется разработать проект по глубокой переработке сырья с получением продукции для регионального химпрома. Об этом 9 октября сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров по итогам встречи с Дмитрием Медведевым на российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. По словам Хабирова, сейчас проект глубокой переработки зерна находится на стадии инвестиционного обоснования, уточняет «Башинформ». «Башкирия участвует во всех проектах Минсельхоза России, и если подсчитать, то около 40 миллиардов рублей теми или иными программами пришли в республику. Это и кредиты, и субсидии. Мы работаем над увеличением переработки. У нас такой вал пошел, большой интерес со стороны предпринимателей и в отношении молока», — рассказал Хабиров.

В этот же день Радий Хабиров принял участие во встрече Владимира Путина с избранными в сентябре главами регионов. Путин поздравил руководителей регионов с избранием на должности и пожелал всем удачи.

Уфа примет чемпионат мира по хоккею

Россия впервые будет проводить женский чемпионат мира по хоккею. В 2021 году он пройдет в Уфе, рассказал президент ФХР Владислав Третьяк, уточнив, что турнир пройдет на «Уфа-Арене» и во Дворце спорта, сообщает «Башинформ».

«Неприемлемые вопросы» ФБР депутату от Башкирии

В минувшие выходные стало известно, что депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева, прибывшая в США на форум «Диалог Форт-Росс», была задержана и допрошена в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР. Около часа сотрудник спецслужбы задавал «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы», а также предлагал Юмашевой пообщаться «в неформальной обстановке», говорится в ИА «Башинформ». В связи с этим посольство РФ в США направило ноту протеста. После инцидента с допросом Юмашевой депутатам Госдумы рекомендовано отменить ближайшие поездки в США.