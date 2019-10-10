Фото: стоп-кадр видео | Видео: Профсоюз работников здравоохранения РБ Стали известны новые подробности ЧП в больнице Ишимбая: пациент вышиб дверь в медкабинет Фото: стоп-кадр видео | Видео: Профсоюз работников здравоохранения РБ

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Республиканская организация профсоюза работников здравоохранения обратилась в полицию по факту хулиганства в приемном покое Ишимбайской центральной районной больницы.

По данным пресс-службы ведомства, в Тюмени больному сделали операцию: вырезали гнойник на шее. 4 октября в 19.00 часов он обратился в приемный покой Ишимбайской ЦРБ. Повязка была чистая, сухая. Подобные перевязки делают в рабочее время планово в поликлинике. Об этом больному и сказали, но он начал хамить, требовать перевязки, снимая все на видеокамеру, мешая врачам оказывать помощь по-настоящему нуждающемуся пациенту. В это время в приемном покое госпитализировали ребенка с черепно-мозговой травмой.

«Есть разделение: экстренная помощь или плановая. Соответственно, каждый случай оплачивается, — поясняет заведующий правовым отделом республиканской организации профсоюза Виталий Манзюков. — У пациента была плановая перевязка, а он потребовал оказать экстренную помощь. Если бы врачи в приемной покое сделали перевязку, этот случай не подлежал бы оплате и медиков оштрафовали».

Вернувшись домой, пациент вызвал скорую помощь. Он грубо потребовал от фельдшера, чтобы его доставили в больницу на перевязку. Приехав во второй раз в медучреждение, дебошир продолжил оскорблять медиков. Камерами видеонаблюдения зафиксировано, как он выбивает дверь в кабинет, где ведется прием. Врач не бил больного, а пытаясь избежать конфликта, закрывал дверь ординаторской. Пациент, пытаясь открыть дверь, мог получить удар. После этого он вызвал полицию, потребовал освидетельствование врача. Алкоголя в крови врача не обнаружено.

В итоге, медсестра приемного покоя сейчас находится больнице с ишемической атакой, а врач не хочет продолжать работать в условиях агрессии.

«Работать в таких условиях медики не готовы и не должны. К сожалению, потребительское отношение к врачам становится нормой, есть и откровенный экстремизм пациентов, как случай в Ишимбае. Подобных хулиганов надо привлекать к ответственности», — отметил Виталий Манзюков.

В профсоюзе добавили, что буйного пациента в больнице знают. В 2016 году он напал на медсестру, душил ее зарядкой мобильного телефона. По факту нападения на медсестру в полиции тогда дело не возбудили — не нашли состава преступления.

Как сообщалось ранее, в городской больнице Ишимбая произошел неоднозначный инцидент. Пациент снял на видео, которое разлетелось в соцсетях, конфликт с сотрудниками медучреждения. По словам автора записи, он пришел на перевязку, но его не только не приняли, а врач еще и ударил в глаз и шею. Все произошло на глазах нескольких медработников, а также жены и матери пациента. МВД РБ и Минздрав РБ проводят по данному происшествию проверку.