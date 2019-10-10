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10 октября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимец Тагир Гиндуллин в третий раз пришел на кастинг шоу «Танцы» на ТНТ

ОБЩЕСТВО
Фото: ТНТ

Уфимец Тагир Гиндуллин в третий раз пришел на кастинг шоу «Танцы» на ТНТ Фото: ТНТ

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

12 октября в эфир выйдет специальный выпуск шоу «Танцы» на ТНТ, в котором примут участие те, кто уже пробовал свои силы в проекте. Среди них – 24-летний уфимец Тагир Гиндуллин, который пытался пройти в проект дважды: в 2015 и 2017 году. В первый раз уфимский бибой (человек, который танцует брейк-данс – ред.) покинул проект на этапе отбора в Топ-100, во второй раз вошёл в Топ-50 лучших танцовщиков страны.

«Я решил отправиться на шоу в третий раз, чтобы доделать начатое четыре года назад, — говорит Тагир. — В предыдущие два раза мне, наверное, просто не хватило опыта. Возможно, было не время. Но сейчас я точно знаю, что у меня все получится! Я достиг неплохих результатов в брейкинге, меня знают танцоры во всем мире, я достаточно востребован».

Как отреагирует жюри на появление на сцене Тагира в третий раз, можно увидеть в субботу в 21.00 по уфимскому времени на ТНТ.

Теги: Танцы на ТНТ, Уфа, Тагир Гиндуллин
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