Фото: ИА «Башинформ» В Уфе продолжаются рейды по шиномонтажным мастерским Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе по поручению мэра города Ульфата Мустафина проводятся рейды по шиномонтажным организациям. Под пристальное внимание ежедневно попадают десятки мастерских. Объекты проверяются на законность, соблюдение правил благоустройства территории, размещения информационных материалов.

Сейчас проводятся рейды по шиномонтажным организациям в Ленинском районе Уфы. В первую очередь, будут проверены порядка десяти мастерских, всего в районе их насчитывается 33. По отношению к нарушителям составляются протоколы, которые влекут за собой административные штрафы в зависимости от нарушения.

Ранее заместитель главы администрации Уфы Николай Фадеев выступил с инициативой разработки «Концепции размещения и внешнего оформления нестационарных торговых объектов». Глава администрации города поддержал инициативу и высказался по поводу неудовлетворительного оформления внешнего облика﻿ и фасадов нестационарных объектов в городе. Он отметил, что Уфа – город международных конгрессов, и не отремонтированные вывески с неполным составом букв его не красят.