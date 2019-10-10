Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.09 ↑

EUR 71.45 ↓

10 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе продолжаются рейды по шиномонтажным мастерским

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе продолжаются рейды по шиномонтажным мастерским Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе по поручению мэра города Ульфата Мустафина проводятся рейды по шиномонтажным организациям. Под пристальное внимание ежедневно попадают десятки мастерских. Объекты проверяются на законность, соблюдение правил благоустройства территории, размещения информационных материалов.

Сейчас проводятся рейды по шиномонтажным организациям в Ленинском районе Уфы. В первую очередь, будут проверены порядка десяти мастерских, всего в районе их насчитывается 33. По отношению к нарушителям составляются протоколы, которые влекут за собой административные штрафы в зависимости от нарушения.

Ранее заместитель главы администрации Уфы Николай Фадеев выступил с инициативой разработки «Концепции размещения и внешнего оформления нестационарных торговых объектов». Глава администрации города поддержал инициативу и высказался по поводу неудовлетворительного оформления внешнего облика﻿ и фасадов нестационарных объектов в городе. Он отметил, что Уфа – город международных конгрессов, и не отремонтированные вывески с неполным составом букв его не красят.

Теги: шиномонтажная мастерская, оформление, концепция
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Авария на «ПОЛИЭФе»: прорвало резервуар со стоками
В Благовещенске на концерне «ПОЛИЭФ» вечером 9 октября произошло ЧП, сообщает МЧС по Башкирии. На одном из резервуаров, где хранились стоки, подлежащие
В МВД Башкирии сообщили новые подробности массовой драки в травмпункте Стерлитамака
В Стерлитамаке в прошедшие выходные произошли сразу две кровавых разборки в развлекательных заведениях. Как сообщалось ранее, по первоначальным данным,
В башкирском Мичуринске построили депо для коммунальной и пожарной техники
В селе Мичуринск Шаранского района к Дню республики открыли теплый гараж для коммунальной и пожарной техники. Помещение построено на средства проекта «Р
С 2020 года в Башкирии планируют ввести налог для самозанятых
В 2020 году Башкирия планирует присоединиться к четырем регионам страны, участвующим в эксперименте по введению налога для самозанятых граждан, или нало
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть