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В Уфе экстренно приземлился самолет Москва-Челябинск из-за закурившего пассажира

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Уфе экстренно приземлился самолет Москва-Челябинск из-за закурившего пассажира Фото: автор

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 10 октября экстренно приземлился самолет, летевший из Москвы в Челябинск. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе уфимского аэропорта, во время полета сработал датчик задымления в туалете после курения пассажира.

Пилот принял решение сменить курс в сторону аэропорта «Уфа», чтобы исключить риск возгорания воздушного судна, на борту которого находился 181 пассажир.

«Посадка произведена на запасном аэродроме «Уфа». Пассажир был снят с самолета. Необходимые меры безопасности соблюдены», — прокомментировала руководитель пресс-службы столичного авиаузла Татьяна Ризван.

Самолет продолжил следовать по маршруту.

Теги: самолет, аэропорт, вынужденная посадка
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