В России родителей могут начать штрафовать за курение их детей
В России родителей могут начать штрафовать за курение их детей Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
В России могут начать штрафовать родителей, чьи несовершеннолетние дети курят. В правительстве готовят соответствующий закон. Он затронет не только родителей, но и других законных представителей курящих подростков.
Предложение было выдвинуто Министерством внутренних дел (МВД). Об этом свидетельствуют материалы протокола заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений на сайте МВД РФ, сообщает РИА Новости. Какие именно штрафы могут быть наложены на родителей курящих детей, не уточнятся.
Законопроекты, предусматривающие наказание родителям за курящих детей, неоднократно вносились на рассмотрение в Госдуму. Они не получали поддержки правительства и отзывались авторами проектов.
Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что с 1 октября в России начали действовать новые правила пожарной безопасности. Они запрещают использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Нарушителям грозит наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до трех тысяч рублей — или до пяти тысяч рублей, если из-за нарушения правил возник пожар.