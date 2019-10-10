Фото: ИА «Башинформ» В России родителей могут начать штрафовать за курение их детей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России могут начать штрафовать родителей, чьи несовершеннолетние дети курят. В правительстве готовят соответствующий закон. Он затронет не только родителей, но и других законных представителей курящих подростков.

Предложение было выдвинуто Министерством внутренних дел (МВД). Об этом свидетельствуют материалы протокола заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений на сайте МВД РФ, сообщает РИА Новости﻿. Какие именно штрафы могут быть наложены на родителей курящих детей, не уточнятся.

Законопроекты, предусматривающие наказание родителям за курящих детей, неоднократно вносились на рассмотрение в Госдуму. Они не получали поддержки правительства и отзывались авторами проектов.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что с 1 октября в России начали действовать новые правила пожарной безопасности﻿. Они запрещают использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Нарушителям грозит наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до трех тысяч рублей — или до пяти тысяч рублей, если из-за нарушения правил возник пожар.