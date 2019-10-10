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В Башкирии расширят перечень семей, получающих 600 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии расширят перечень семей, получающих 600 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии расширят перечень многодетных семей, имеющих право на единовременную денежную выплату в размере 600 тысяч рублей. На ближайшем пленарном заседании депутаты Госсобрания примут поправки в республиканский закон «О государственной поддержке многодетных семей в Башкортостане».

«В настоящее время правом на такую помощь от государства обладают семьи, в которых восемь и более несовершеннолетних детей. Мы предлагаем распространить право на получение данной выплаты также на семьи, в которых восемь и более детей в возрасте до 23 лет. Молодежь, как правило, после окончания школы поступает в вузы и колледжи, продолжает учебу и фактически находится на иждивении родителей. Именно к 23 годам молодые люди в большинстве случаев осваивают профессию и самостоятельно себя обеспечивают. Поэтому многодетные семьи, где в том числе есть «дети» от 18 до 23 лет, нуждаются в не меньшей социальной поддержке, где все восемь или более несовершеннолетних детей», — прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев.
По его словам, сумма поддержки многодетных семей регулярно индексируется и изначально помощь оказывалась семьям, где девять и более детей.
«Осенью прошлого года депутаты внесли изменения в закон, расширив категорию многодетных семей, имеющих право на выплату, – требование по числу детей было снижено с девяти до восьми. Теперь мы в очередной раз предлагаем расширить круг получателей поддержки».

Теги: Госсобрание РБ, многодетные семьи
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