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10 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Какой будет погода в Башкирии в предстоящие длинные выходные

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Какой будет погода в Башкирии в предстоящие длинные выходные Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Специалисты Башгидромета сообщают, какой будет погода в республике в предстоящие длинные выходные.

Ожидается неустойчивый характер погоды. При прохождении атмосферных фронтов в отдельные периоды времени пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Фон температур будет низким, но все еще будет превышать обычные значения на 1-3 градуса.

Завтра, 11 октября, в День Республики днем ожидается небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1,-6 градусов, местами до +5°, днем +7,+12 градусов.

В субботу, 12 октября, также вероятен дождь. Температура воздуха ночью 0,+5°, при прояснениях до -5°, днем +5,+10°.

В воскресенье, 13 октября, днем будет +8 градусов, ночью +5 градусов.

Теги: погода, Башгидромет
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