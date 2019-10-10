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10 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Владимир Путин встретился с избранными главами регионов

ПОЛИТИКА
Фото: www.kremlin.ru

Фото: www.kremlin.ru

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Президент России Владимир Путин встретился с 19 руководителями регионов, избранными в ходе выборов в единый день голосования — 8 сентября. Во встрече принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров. Владимир Путин поздравил руководителей регионов с избранием на должности.

«Я бы хотел пожелать вам, чтобы вы не снижали темп своей работы и весь предстоящий период на этой высокой должности работали так же, с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании. Потому что для того, чтобы выполнить все те обещания, которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на вверенных вам теперь территориях, нужно работать напряжённо. И самое главное — постоянно чувствовать пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания. Вот это чрезвычайно важная вещь», — сказал глава государства.
Владимир Путин пожелал избранным главам чуткого отношения к людям.

«И это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь. И завершить хотел бы простыми словами: хочу пожелать вам удачи. Поздравляю вас и желаю вам всего самого доброго».

Теги: Владимир Путин, Радий Хабиров
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