Фото: ИА «Башинформ» За год в Башкирии 15 семей назвали своих сыновей именем Радий Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

За 12 месяцев, что Радий Хабиров руководит Башкирией, 15 семей в республике назвали своих детей именем руководителя региона.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Госкомитете по делам юстиции, с октября 2018 года, когда Радий Хабиров был назначен врио главы региона, в Башкортостане родились 15 мальчиков, которых родители назвали Радиями.

Родители детей надеются, что сыновья с таким именем вырастут сильными, харизматичными и добьются многого.

Как добавили в ведомстве, Радиями называли детей и ранее. Имя считается редким.

Всего с начала 2019 года в Башкирии родились 31 930 малышей.

Справка

Имя «Радий» в переводе с древнегреческого языка означает «солнечный луч», также существует вариант перевода как «излучающий солнечный свет». Люди с таким именем отличаются смелостью, целеустремлённостью, обладают аналитическим умом и высокой работоспособностью.