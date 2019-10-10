Фото: пресс-служба МЧС и профильных ведомств Авария на заводе «ПОЛИЭФ»: что известно на данный момент Фото: пресс-служба МЧС и профильных ведомств

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Вечером 9 октября на заводе «ПОЛИЭФ» случилось ЧП — обрушилась стенка резервуара с промышленными стоками.

Отходы попали на прилегающую территорию.

Поврежденный резервуар перекрыт, стоки в объеме 12 тысяч тонн перекачены в резервные емкости.

На месте работают три лаборатории: УГАК Минприроды, завода «ПОЛИЭФ» и МУП «Уфаводокнал».

Как стало известно, из поврежденного резервуара пролилось восемь тонн химических веществ.

На данный момент на территории производства проводятся аварийно-восстановительные работы.

Ликвидацией последствий занимаются более 260 человек, задействовано 140 единиц техники.

Для устранения последствий случившегося из Уфы дополнительно прибыло 90 единиц коммунальной спецтехники.

По информации МУП «Уфаводоканал», качество питьевой воды находится под контролем, вода каждый час исследуется Центром аналитического контроля качества по 105 показателям.

Превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ не наблюдается. Жертв и пострадавших нет. Здоровью людей ничего не угрожает, сообщает МЧС по РБ.

По поручению главы республики Радия Хабирова создан оперативный штаб. На месте происшествия работают начальник ГУ МЧС по республике Марат Латыпов, председатель ГКЧС Фарит Гумеров, представители администрации руководителя региона.

Межведомственная комиссия на месте ЧП провела экстренное совещание по выяснению всех причин аварии. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.

По имеющимся данным, населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия органических стоков. Водозаборов по пути сбросов стоков нет. Как показал предыдущий выброс, данные стоки быстро растворяются и разлагаются в воде.

Опасности для жителей республики нет. Ситуация на очистных сооружениях предприятия не представляет опасности для жителей Башкирии, сообщили﻿ на заводе «Полиэф».

По состоянию на 9.40 утра 10 октября в питьевой воде не обнаружено превышений химических веществ: фенола, хлороформа и других, сообщает «Уфаводоканал».

Представители республиканской прокуратуры выехали на место для расследования причин случившегося. Агентство «Башинформ» следит за развитием ситуации.