Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.09 ↑

EUR 71.45 ↓

10 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Туймазинском районе начали строить мусоросортировочный комплекс

ОБЩЕСТВО
Фото: Минэкологии РБ

В Туймазинском районе начали строить мусоросортировочный комплекс Фото: Минэкологии РБ

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Туймазинском районе начали строить мусоросортировочный комплекс

Заложен фундамент общей площадью 2000 квадратных метров. К началу декабря планируется полностью смонтировать металлический каркас здания.

Ориентировочный срок сдачи объекта в эксплуатацию – конец 2020 года.

﻿«Комплекс рассчитан на переработку 100 тонн твердых коммунальных отходов в год. Он будет оснащен современными системами «Грохот» и «Шредер». Первая будет просеивать всю органику, извлекая из отходов около 30% ресурсов, пригодных для дальнейшего использования, вторая – измельчать крупногабаритные отходы, — рассказал директор ООО «Экология — Т» (регоператор по зоне № 4) Ильнур Шакиров.
В целом по зоне № 4 планируется строительство 4 мусоросортировочных комплексов и 5 мусоросортировочных станций, оборудование которых механизировано и позволит разделять поток отходов на две фракции: мелкую, размер которой до 40 мм, и, как правило, в нее входят органические отходы и крупную фракцию, которая составляет около 60% отходов и в которую входит извлекаемое вторичное сырье. Таким образом, вся органика будет оставаться на небольших сельских полигонах, продлевая срок его эксплуатации, а картон, пластик и другое вторичное сырье пойдут на глубокую сортировку и переработку, которые будут обеспечивать 4 крупных мусоросортировочных комплекса, сообщили в Минэкологии региона.

Теги: мусор, экология
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Авария на «ПОЛИЭФе»: прорвало резервуар со стоками
В Благовещенске на концерне «ПОЛИЭФ» вечером 9 октября произошло ЧП, сообщает МЧС по Башкирии. На одном из резервуаров, где хранились стоки, подлежащие
В МВД Башкирии сообщили новые подробности массовой драки в травмпункте Стерлитамака
В Стерлитамаке в прошедшие выходные произошли сразу две кровавых разборки в развлекательных заведениях. Как сообщалось ранее, по первоначальным данным,
С 2020 года в Башкирии планируют ввести налог для самозанятых
В 2020 году Башкирия планирует присоединиться к четырем регионам страны, участвующим в эксперименте по введению налога для самозанятых граждан, или нало
В башкирском Мичуринске построили депо для коммунальной и пожарной техники
В селе Мичуринск Шаранского района к Дню республики открыли теплый гараж для коммунальной и пожарной техники. Помещение построено на средства проекта «Р
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть