Превышений химвеществ в питьевой воде не обнаружено - Уфаводоканал

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Ситуация на очистных сооружениях предприятия «ПОЛИЭФ» не представляет опасности для жителей Башкирии.

Качество питьевой воды контролируют службы МУП «Уфаводоканал». Заборы воды делаются ежечасно.

Вода на водозаборах Уфы исследуется Центром аналитического контроля качества по 105 показателям.

По состоянию на 7.40 утра 10 октября в питьевой воде не обнаружено превышений химических веществ: фенола, хлороформа и других, сообщает «Уфаводоканал».

Напомним, 9 октября вечером на заводе в Благовещенске обрушилась цистерна с хранением подготовленных для очистки стоков. Часть стоков попала на прилегающую территорию. Сейчас ведется работа по сбору стоков на местности и недопущению увеличения площади розлива.

Ситуация находится под контролем ведомств. Глава региона поручил принять все неотложные меры по локализации аварии на «ПОЛИЭФе»