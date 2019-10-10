Фото: МЧС по Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию на «ПОЛИЭФе» Фото: МЧС по Башкирии

УФА, 10 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию на благовещенском химическом концерне. «На «ПОЛИЭФе» снова ЧП. Пострадавших, как и угрозы здоровью людей, к счастью, нет. Но мы создали комиссию и направили на место утечки все возможные силы и средства, поскольку, учитывая масштабы предприятия — сложно представить себе меры безопасности, которые были бы излишними. Завтра соберёмся в Уфе с руководством предприятия, включая акционеров. Будем, помимо всего прочего, выяснять, с чем связаны регулярные инциденты, а также ставить вопрос о компенсации и о дополнительных мерах, которое предприятие обязано предпринять в контексте экологической безопасности», — пишет руководитель республики в своих соцсетях.