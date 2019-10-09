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В башкирском Мичуринске построили депо для коммунальной и пожарной техники

ОБЩЕСТВО
Фото: Шаранский район

В башкирском Мичуринске построили депо для коммунальной и пожарной техники Фото: Шаранский район

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Мичуринск Шаранского района к Дню республики открыли теплый гараж для коммунальной и пожарной техники. Помещение построено на средства проекта «Реальные дела» партии «Единая Россия». Как сообщили в муниципалитете, площадь депо — 350 кв. м, в нем в восьми боксах содержатся два школьных автобуса, две пожарные машины и коммунальная техника, обслуживающие все сельское поселение, куда входят 25 населенных пунктов.

Теги: депо, реальные дела
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